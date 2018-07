Warschau (AFP) Als Antwort auf Russlands Importstopp für westliche Lebensmittel hat Polens Landwirtschaftsminister Marek Sawicki gefordert, den russischen Markt künftig zu meiden. "Der russische Markt ist nicht der Nabel der Welt", sagte Sawicki der Zeitung "Gazeta Wyborcza" am Freitag. Die Europäische Union und die USA seien in der Lage, Russland zu umgehen und ihre Produkte auf anderen Märkten zu verkaufen. Sollte dies nicht klappen, könnten die Lebensmittel auch "denjenigen, die sie brauchen" in Afrika oder Asien angeboten werden.

