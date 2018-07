Stockholm (AFP) Ein junger Politiker in Schweden behauptet, ein unehelicher Sohn des früheren französischen Präsidenten François Mitterand zu sein. "Ich will dafür beurteilt werden, wer ich bin und nicht dafür, wer mein Vater war. Aber es ist so: François Mitterand war mein Vater", sagte der 25-jährige Hravn Forsne der Lokalzeitung "Kungsbacka-Posten" vom Freitag. Forsne kandidiert am 14. September bei der schwedischen Parlamentswahl für die konservativen Moderaten Partei von Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.