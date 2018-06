Pretoria (AFP) Im Mordprozess gegen den südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius hat der letzte Verhandlungstag begonnen. In seinem Schlussplädoyer warf Verteidiger Barry Roux der Anklage am Freitag vor, alle Indizien zu ignorieren, die ihren Mordvorwurf widerlegen könnten. Bereits am Vortag hatte Roux angekündigt, die Vorwürfe der Anklage Punkt für Punkt auseinanderzunehmen. Zuvor hatte Staatsanwalt Gerrie Nel in seinem Schlussplädoyer seine Version der tödlichen Schüsse auf Pistorius’ Freundin Reeva Steenkamp dargestellt und eine Verurteilung wegen Mordes gefordert.

