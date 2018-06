Beirut (AFP) Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat nahe der nordsyrischen Stadt Raka nach Angaben von Aktivisten eine weitere wichtige Militärbasis erobert. Die IS-Kämpfer hätten nach heftigen Kämpfen und mehreren Selbstmordangriffen in der Nacht zum Freitag den gesamten Stützpunkt der 93. Brigade in ihre Gewalt gebracht, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Demnach halten die Regierungstruppen in der Provinz Raka nun nur noch den Militärflughafen von Tabka.

