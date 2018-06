Istanbul (AFP) Wenn der derzeitige Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan die Präsidentenwahl in der Türkei am Sonntag gewinnt, will er erklärtermaßen die Zügel der Regierung fest in der Hand behalten. Das gilt auch für die Außenpolitik der Türkei, die in den kommenden Monaten und Jahren von Nahost bis Europa vor großen Herausforderungen steht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.