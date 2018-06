Kabul (AFP) Nach wochenlangem Streit haben sich die rivalisierenden Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl in Afghanistan auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung geeinigt. Sein Rivale Aschraf Ghani und er hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, erklärte Präsidentschaftskandidat Abdullah Abdullah am Freitag in Kabul. Zuvor war US-Außenminister John Kerry nach Kabul gereist, um eine Einigung herbeizuführen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.