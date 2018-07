Jerusalem (AFP) Israel hat die Verhandlungen mit Palästinenservertretern über eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen abgebrochen. Israel werde "nicht unter Beschuss verhandeln", sagte ein Regierungsvertreter am Freitag. Zuvor hatten militante Palästinenser am Morgen erneut dutzende Raketen Richtung Israel abgefeuert, nachdem ein dreitägiger Waffenstillstand abgelaufen war. Israel nahm daraufhin seinen Militäreinsatz im Gazastreifen wieder auf, bei einem Luftangriff in Gaza wurden ein Kind getötet und eine Frau verletzt.

