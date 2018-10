Washington (AFP) Die USA haben über dem Norden des Irak Hilfsgüter für die vor den Islamisten geflohene Zivilbevölkerung abgeworfen. Nach dem Abwurf von Lebensmitteln und Wasser hätten die Militärflugzeuge den Luftraum über der Region wieder verlassen, sagte ein ranghoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Die Hilfsgüter waren demnach für die Flüchtlinge der Minderheit der Jesiden bestimmt, die im Sindschar-Gebirge ausharren und von Kämpfern der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) belagert werden.

