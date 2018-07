Genf (AFP) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der Ebola-Epidemie in Westafrika den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Eine koordinierte internationale Antwort sei nötig, um eine weltweite Ausbreitung des Virus zu stoppen, erklärte die WHO am Freitag nach einer zweitägigen Krisensitzung in Genf. Es handele sich um die schlimmste Epidemie dieser Art seit vier Jahrzehnten. Die WHO-Generaldirektorin Margaret Chan drängte die internationale Gemeinschaft, den betroffenen Ländern zu Hilfe zu kommen.

