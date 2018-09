New York (AFP) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon, hat die Raketenabschüsse militanter Palästinenser auf Israel verurteilt, mit denen am Freitagmorgen die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas endete. Ban erklärte am Freitag in New York seine "tiefe Enttäuschung" darüber, dass es nicht gelungen sei, die 72-stündige Feuerpause zu verlängern. "Die Verlängerung der Feuerpause ist absolut essentiell, damit die Verhandlungen vorankommen", hieß es in der Erklärung.

