New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, die irakische Regierung angesichts des Vormarsches der Dschihadisten im Norden des Landes zu unterstützen. Die Staatengemeinschaft müsse " alles tun", um dabei zu helfen, das dadurch ausgelöste Leiden der Bevölkerung zu lindern, hieß es in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung am Donnerstag (Ortszeit) in New York. Zugleich äußerte sich das Gremium "schockiert" über das Schicksal tausender Jesiden und Christen, die vor den Dschihadisten geflohen sind und "dringend humanitäre Hilfe" benötigten.

