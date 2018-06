Washington (AFP) Ein kleiner Junge hat den Sicherheitsapparat des Weißen Hauses kurzzeitig in Aufregung versetzt. Das Kind zwängte sich am Donnerstagabend durch den Zaun um den Sitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten in Washington, wie Geheimdienstsprecher Edwin Donovan erklärte. Gegenüber dem kleinen Ausreißer zeigten sich die sonst strengen Wächter des Weißen Hauses jedoch nachsichtig - und humorvoll.

