Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat Luftangriffe gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Norden des Irak angeordnet. Das US-Militär habe die Erlaubnis für "gezielte" Luftangriffe gegen IS-Kämpfer, sagte Obama am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington. Außerdem ordnete Obama den Abwurf von Hilfsgütern für die vor den Islamisten geflohene Zivilbevölkerung an.

