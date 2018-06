Washington (AFP) Das Vorgehen von US-Präsident Barack Obama im Irak ist bei den oppositionellen Republikanern auf Kritik gestoßen. Zwar seien die Luftangriffe auf Kämpfer der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) "angemessen", erklärte der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, John Boehner, am Freitag in Washington. Allerdings sei er "bestürzt über die anhaltende Abwesenheit einer Strategie" des Weißen Hauses, um die "große Bedrohung" durch die Dschihadisten zu stoppen. "Wichtige nationale Interessen stehen auf dem Spiel", mahnte Boehner.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.