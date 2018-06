Washington (AFP) Im US-Bundesstaat New York testen demnächst Wissenschaftler, wie unbemannte Drohnen in der Landwirtschaft eingesetzt werden können. Die US-Luftfahrtbehörde FAA gab am Donnerstag grünes Licht für ein Testgelände am Flughafen von Rome nördlich von New York. Dort wollen Forscher mit einem ferngesteuerten Kleinstflugzeug mit einer Spannweite von 1,20 Meter prüfen, wie Drohnen Landwirtschaftsbetrieben nützlich sein können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.