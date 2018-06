Washington (AFP) Knapp drei Jahre nach dem Abzug der US-Truppen aus dem Irak hat das US-Militär erneut in dem Land eingegriffen: Die Luftwaffe bombardierte am Freitag Stellungen der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Nordirak, um den Vormarsch der Islamisten zu stoppen. Die UNO will für die vor der IS-Offensive geflohenen Zivilisten einen humanitären Korridor einrichten. Mehrere Länder kündigten Hilfen für die notleidenden Fülchtlinge an.

