Washington (AFP) Die US-Lebensmittel- und Medikamentenbehörde FDA hat die Beschränkungen für ein neues, noch nicht zugelassenes Medikament gegen Ebola gelockert. Wie die in Kanada ansässige Firma Tekmira am Donnerstag mitteilte, könnte das Mittel TKM-Ebola damit an mit dem Virus infizierten Patienten in Westafrika getestet werden. Den Angaben zufolge hob die FDA die Beschränkungen für das Medikament teilweise auf, das zuvor nur für klinische Tests zugelassen war.

