Washington (AFP) In Detroit ist ein Weißer der Tötung einer jungen Schwarzen schuldig befunden worden, die nach einem Unfall nachts an seiner Haustür geklopft hatte. Der 55-Jährige wurde am Donnerstag von dem Gericht in der US-Großstadt der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen, wie aus Justizkreisen verlautete. Der Mann hatte nie bestritten, auf die 19-Jährige geschossen zu haben, machte aber Notwehr geltend. Der Fall löste in den USA eine neue Debatte über Rassismus aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.