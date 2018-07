Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat kein konkretes Enddatum für die Luftangriffe gegen die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak festgelegt. Das teilte sein Sprecher Josh Earnest am Freitag in Washington mit. Allerdings bekräftigte Earnest, dass "ein langwieriger militärischer Konflikt mit einer Beteiligung der USA" für Obama nicht in Frage komme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.