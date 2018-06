Genf (dpa) - Die WHO hat die Ebola-Epidemie in Westafrika zum Internationalen Gesundheitsnotfall erklärt. Damit können nun weltweit Vorschriften zur Eindämmung der Krankheit erlassen werden. Für Bürger in der EU ist das Risiko einer Ansteckung nach Einschätzung der Kommision in Brüssel "äußerst gering".

