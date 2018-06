Genf (dpa) - Die Ebola-Epidemie in Westafrika ist von den Seuchen-Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO als Internationaler Gesundheitsnotfall eingestuft worden. Das teilte die WHO in Genf mit. Damit kann die Organisation jetzt weltweit Vorschriften zur Eindämmung des Ebola-Ausbruchs erlassen.

