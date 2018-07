Monrovia (dpa) - Die liberianische Regierung hat im Kampf gegen die Ebola-Epidemie fünf Landkreise unter Quarantäne gestellt. Das berichtet die Zeitung "Front Page Africa". Zudem wurden Checkpoints eingerichtet. Soldaten hielten Fahrzeuge an und forderten die Fahrer auf, nicht in Richtung Hauptstadt weiterzufahren, sagen Augenzeugen. Mit der am Vortag von Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf ausgerufenen "Operation White Shield" soll die weitere Ausbreitung der Seuche eingedämmt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.