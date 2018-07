Kairo (AFP) Die Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen gehen voraussichtlich am Sonntag weiter. Die am Freitag aus Kairo abgereiste israelische Delegation werde für Sonntag in der ägyptischen Hauptstadt zurück erwartet, sagte ein palästinensischer Unterhändler am Samstag. Er schloss nicht aus, dass vor Beginn der Gespräche erneut eine befristete Feuerpause verkündet wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.