Sydney (AFP) Australien erwägt eine Beteiligung an den US-Hilfsflügen für die von Dschihadisten bedrohten Zivilisten im Irak. "Wir reden mit den USA über eine mögliche australische Beteiligung der humanitären Luftversorgung", sagte Ministerpräsident Tony Abbott am Samstag vor Journalisten in Sydney. Insbesondere zwei in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationierte Transportmaschinen vom Typ C-130 könnten dafür genutzt werden, sagte er.

