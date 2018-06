Colorado Springs (SID) - Kevin Durant wird im Aufgebot von Titelverteidiger USA für die Basketball-Weltmeisterschaft in Spanien (30. August bis 14. September) durch Rudy Gay ersetzt. Das gab der US-Verband bekannt. Durant (Oklahoma City Thunder), wertvollster Spieler (MVP) der abgelaufenen Saison in der Profiliga NBA, hatte am Freitag seinen Verzicht erklärt. Er sei "körperlich und mental erschöpft".

Mit Forward Gay (27/Sacramento Kings) stehen nun wieder 16 Spieler im US-Kader. Vier muss Trainer Mike Krzyzewski vor dem Turnier noch streichen. Das Training wird am 14. August in Chicago fortgesetzt.

Durant war nicht der erste Ausfall beim viermaligen Champion. Erst vor einer Woche hatte Paul George (Indiana Pacers) in einem Trainingsspiel einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten. Kevin Love (Minnesota Timberwolves) ist nicht dabei, weil er vor einem Wechsel zu den Cleveland Cavaliers steht und dieser nicht durch eine mögliche Verletzung gefährdet werden soll. Blake Griffin (Los Angeles Clippers) und Russell Westbrook (Oklahoma) hatten zuletzt ebenfalls abgesagt.