Cleveland (SID) - Für NBA-Superstar LeBron James (29) von den Cleveland Cavaliers gibt es noch vor dem Start in die neue Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Miami Heat. Im Rahmen der "Global Games"-Serie treffen die Teams am 11. Oktober in Rio de Janeiro aufeinander.

James, der mit den Heat in den vergangen vier Spielzeiten zweimal den Titel gewann (2012 und 2013), war im Juli zurück nach Cleveland gewechselt, wo er 2003 seine Karriere begonnen hatte. Am Freitag wurde der viermalige MVP bei einer Veranstaltung in seiner Heimatstadt Akron willkommen geheißen.

Rio wird damit zum zweiten Mal Schauplatz eines NBA-Spiels. 2013 trafen die Chicago Bulls und die Washington Wizards am Zuckerhut aufeinander. Die Cavaliers eröffnen ihre Saisonvorbereitung mit einem Spiel gegen den israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv (5. Oktober).