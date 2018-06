Bielefeld (AFP) Insgesamt 6000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Bielefeld an einer Demonstratrion von Jesiden teilgenommen. Die Teilnehmer protestierten demnach weitgehend friedlich gegen den Vormarsch der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak. Nach einer Auftaktkundgebung zogen die Demonstranten durch die Innenstadt und versammelten sich dann wieder zu einer Abschlusskundgebung.

