Düsseldorf (AFP) Bundesverbraucherminister Heiko Maas (SPD) will die Banken in Deutschland zu Beratungsgesprächen mit Kunden verpflichten, die über längere Zeit teure Dispokredite beanspruchen. "Wenn ein Kunde dauerhaft im Dispo steckt, sollte die Bank ihm eine Beratung über kostengünstigere Alternativen anbieten, etwa die Umwandlung in einen Ratenkredit", sagte Maas der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Samstag. Dem Bericht zufolge bieten manche Sparkassen solche Gespräche zur Umschuldung bereits an; viele private Banken täten sich dagegen schwer damit.

