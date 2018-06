München (AFP) In der Modellauto-Affäre um die bayerische Staatskanzleichefin Christine Haderthauer hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (beide CSU) seine Vertraute öffentlich gerügt. Dass Haderthauer öffentlich über die Vorwürfe gegen sich und ihren Ehemann Hubert gesprochen habe, sei "sicher nicht klug" gewesen, sagte Seehofer im ZDF-Sommerinterview, das am Sonntag ausgestrahlt wird. Haderthauer sollte "gegenüber der Staatsanwaltschaft versuchen, diese Vorwürfe zu entkräften, und sie nicht in der Öffentlichkeit diskutieren", sagte Seehofer weiter.

