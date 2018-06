Prag (dpa) - Mit atemberaubenden Tricks hat Jo-Jo-Europameister Carlos Braun aus der Region Tübingen beim "World Contest" in Prag beeindruckt - für den Sieg reichte es nach Problemen mit der "Ballkontrolle" nicht ganz. Weltmeister in der Kategorie 1A wurde der Jo-Jo-Künstler Gentry Stein aus Kalifornien. "Es ist schon Konkurrenz, aber man kann es den anderen durchaus gönnen", sagte das deutsche Talent. Mehrere Hundert Jo-Jo-Künstler kämpften nach Jahren in den USA erstmals in Europa um den Weltmeister-Titel.

