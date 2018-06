Braunschweig (dpa) - Eintracht Braunschweig hat eindrucksvoll die Ambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga unterstrichen. Der VfL Bochum hat sein erstes Auswärtsspiel in der neuen Saison dank einer nahezu perfekten Chancenverwertung deutlich gewonnen.

Im ersten Heimspiel nach dem Abstieg aus der Bundesliga gewann Braunschweig klar mit 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim. Der Norweger Havard Nielsen in der 38. Minute sowie Linksverteidiger Ken Reichel (56./72.) per Doppelpack erzielten am Samstag vor 21 430 Zuschauern die Tore.

In einer von Taktik geprägten Begegnung hielt der Aufsteiger aus Heidenheim 30 Minuten gut mit. Die Mannschaft vor Trainer Frank Schmidt verstärkte nach der Pause auch die Offensive, konnte sich aber gegen die starke Braunschweiger Abwehr selten durchsetzen. Die Eintracht nutzte dagegen ihre Gelegenheiten deutlich cleverer.

Der VfL Bochum siegte beim FC Erzgebirge Aue mit 5:1 (3:1). Vor 8850 Zuschauern hatte Stanislav Sestak die Gäste bereits nach fünf Minuten in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Solomon Okoronko (17.) markierten erneut Sestak (28.), Yusuke Tasaka (41.) und Simon Terodde (67./78.) die weiteren VfL-Tore. Während Bochum seinen ersten Sieg feierte, hat Aue noch keinen Zähler auf seinem Konto.

Die Bochumer präsentierten sich im Erzgebirge als starkes Team, das die Schwächen des Kontrahenten gnadenlos bestrafte. Den beiden Sestak-Toren gingen grobe Fehler der gesamten Gastgeber-Abwehr voraus. Nach Tasakas Freistoßtor stocherte Terodde einen Konter ins Auer Tor, ehe er einen weiteren schnellen Gegenangriff verwertete. Der FC Erzgebirge dagegen ging in seiner stärksten Phase zwischen dem Wiederanpfiff und dem 1:4 fahrlässig mit seinen zum Teil hochkarätigen Möglichkeiten um.