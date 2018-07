Dresden (SID) - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss mehrere Wochen auf Marco Hartmann verzichten. Der 26 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler erlitt im Spiel gegen Preußen Münster (3:1) einen doppelten Außenbandriss im linken Sprunggelenk. Dies gab der Verein am Samstagabend bekannt. Der stellvertretende Mannschaftskapitän, der das 2:0 (34.) für die Dresdner erzielt hatte, war in der 51. Minute nach einem Pressschlag ausgewechselt worden.

"Die Verletzung von Marco trifft uns sehr hart. Sein Ausfall ist in unserer Situation ganz, ganz bitter. Vor allem tut es mir für Marco sehr leid, denn er ist ein sehr wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft. Wir wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung, denn er wird sowohl als Spieler als auch als Typ dringend in unserem Team gebraucht", sagte Trainer Stefan Böger.