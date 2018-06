London (SID) - Abwehrchef vor Marc-André ter Stegen statt Partner von Per Mertesacker: Der belgische Fußball-Nationalspieler Thomas Vermaelen wechselt vom FC Arsenal zum FC Barcelona. Das bestätigen beide Vereine am Samstag.

"Viel Glück, Kapitän", twitterte sein bisheriger Mitspieler Lukas Podolski: "Ich werde Dich als tollen Typen in Erinnerung behalten. Wir hatten eine gute Zeit zusammen bei Arsenal." Mesut Özil, der dritte deutsche Weltmeister unter den Gunners twitterte ein gemeinsames Foto vom Gewinn des FA-Cups und schrieb: "Alles Gute für die Zukunft."

Arsenal erhält laut Medienberichten rund 15 Millionen Pfund (19 Millionen Euro) für den WM-Teilnehmer und bisherigen Kapitän. Das berichtete die BBC. Am Abwehrspieler, der bei Arsenal in 150 Pflichtspielen häufig an der Seite des deutschen Nationalspielers Mertesacker in der Viererkette agierte, war auch der englische Top-Klub Manchester United interessiert gewesen.

In Barcelona soll Vermaelen unter anderem Klub-Idol Carles Puyol ersetzen, der seine Profikarriere beendet hat. Dort wird er Klub-Kollege von Nationaltorhüter ter Stegen.