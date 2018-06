Kirkuk (AFP) Beim Angriff von Dschihadisten auf ein Lager im Nordirak ist offenbar eine kurdische Reporterin getötet worden. Deniz Firat sei am Freitag von einem Granatsplitter im Herzen getroffen worden, erklärte die Nachrichtenagentur Firat, einer ihrer Arbeitgeber, auf ihrer Website. Demnach ereignete sich der Vorfall in dem Ort Machmur etwa 280 Kilometer nördlich der irakischen Hauptstadt Bagdad. Dort sind Familien von türkischen PKK-Kämpfern in einem Lager untergekommen. Machmur war in den vergangenen Tagen mehrfach von Kämpfern der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) angegriffen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.