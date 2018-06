Berlin (dpa) - Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben an Israel und die Palästinenser appelliert, die Feindseligkeiten sofort einzustellen und Gespräche zu einem dauerhaften Waffenstillstand aufzunehmen. "Wir rufen beide Seiten auf, unverzüglich zur Waffenruhe zurückzukehren", heißt es in der vom Auswärtigen Amt veröffentlichten Erklärung der Minister Frank-Walter Steinmeier, Laurent Fabius, und Philipp Hammond. Nach dem Ende einer Waffenruhe am Freitag hatten militante Palästinenser wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Israel antwortete mit neuen Luftangriffen.

