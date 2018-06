Bielefeld (dpa) - Mehrere tausend Jesiden und irakischstämmige Christen haben in Bielefeld gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Nordirak demonstriert. "Das ist kein Krieg sondern Völkermord", "Stoppt IS", "Rettet die Christen", stand auf Plakaten. Die Demonstration verlief bis zum Nachmittag friedlich. Nach einer Kundgebung mit Reden begann ein Demonstrationszug durch die Stadt. Im Nordirak sind tausende Jesiden auf der Flucht vor der IS.

