Bagdad (dpa) - Im Norden des Iraks gehen die Kämpfe zwischen kurdischen Einheiten und der Terrorgruppe Islamischer Staat IS weiter. Einem Medienbericht zufolge haben kurdische Peschmerga einen Angriff der radikalen Islamisten auf einen Ort südlich von Kirkuk abgewehrt. Bis in den Abend hinein hatten US-Kampfflugzeuge in zwei Angriffswellen Stellungen der Terrormiliz in der Nähe von Erbil geflogen. Die Terrorgruppe IS verfolgt im Irak Christen und andere Minderheiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.