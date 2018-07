München (SID) - BMW trauert um Dieter Lamm, der am Freitag nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren im Kreis seiner Familie starb. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Charly Lamm und seinem Halbbruder Herbert Schnitzer war Lamm die Seele von Schnitzer Motorsport, das in mehr als 30 Jahren erfolgreich in verschiedenen Rennserien startete.

"Der Tod von Dieter Lamm ist ein großer Verlust für den Motorsport", sagte BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt: "Über Jahrzehnte hat er gemeinsam mit seinen Brüdern die BMW-Farben erfolgreich vertreten. Dieter Lamm wird uns allen als Kollege und Freund sehr fehlen."

In der laufenden DTM-Saison geht das BMW-Team-Schnitzer mit den früheren Champions Bruno Spengler (Kanada) und Martin Tomczyk (Rosenheim) an den Start. Wie BMW bekannt gab, werden alle acht DTM-Rennwagen des bayerischen Herstellers beim nächsten Meisterschaftsrennen am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring mit Trauerflor antreten.