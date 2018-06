Wechsel von Bayern-Profi Diego Contento zu Bordeaux fast perfekt

München (dpa) - Der Wechsel von Diego Contento vom FC Bayern zu Girondins Bordeaux ist fast perfekt. Nach Angaben der Münchner sind sich der Spieler und der neue Verein ebenso einig wie die beiden Clubs. Lediglich die medizinische Untersuchung des Abwehrspielers steht noch aus. Schon bei der Aufnahme des offiziellen Mannschaftsfotos am Samstag war Contento nicht mehr dabei. Contento spielt seit Juli 1995 für den FC Bayern und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016.

Dresden übernimmt Drittliga-Spitze - Osnabrück siegt in Bielefeld

Leipzig (dpa) - Dynamo Dresden hat sich am Samstag zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gesetzt. Der Zweitliga-Absteiger bezwang Preußen Münster 3:1 (2:0). Unter den Torschützen war Sylvano Comvalius, der damit bereits sein drittes Saisontor erzielte.

Timo Bolls Club gewinnt chinesische Tischtennis-Meisterschaft

Hannover (dpa) - Tischtennis-Profi Timo Boll darf sich nach der deutschen Meisterschaft mit Borussia Düsseldorf auch über den Titel in der chinesischen Superliga freuen. Beim 3:0-Finalsieg von Shandong Luneng über Jiangsu Super Cable kam der Rekord-Europameister am Samstag allerdings nicht zum Einsatz. Im Gegensatz zu Landsmann Dimitrij Ovtcharov beim geschlagenen Gegner.

Stabhochspringer Mohr sagt EM-Start in Zürich ab

Zürich (dpa) - Stabhochspringer Malte Mohr wird nicht bei der Leichtathletik-EM in Zürich antreten. Nach seinem Abschlusstraining am Samstag habe Mohr entschieden, auf einen Start bei der am Dienstag beginnenden EM in der Schweiz zu verzichten, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Samstag mit. Als Grund habe Mohr technische Probleme genannt. Das deutsche EM-Team umfasst nach der Absage von Mohr insgesamt 92 Athletinnen und Athleten.

Van der Vaart bleibt HSV-Kapitän

Hamburg (dpa) - Rafael van der Vaart bleibt Kapitän des Hamburger SV. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Samstag via Twitter die Entscheidung von Trainer Mirko Slomka und beendete damit wohl auch die Spekulationen um einen Abschied des niederländischen Nationalspielers. Nach seinen schwachen Leistungen in der Vorsaison, als der HSV erst in der Relegation den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte verhindert hatte, galt van der Vaart als möglicher Streichkandidat in Slomkas Kader.

5:5 bei U20-Frauen-WM: Torfestival der DFB-Juniorinnen gegen China

Edmonton (dpa) - Die deutschen Fußball-Juniorinnen haben bei der U20-WM in Kanada mit einem Torfestival den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Trainerin Maren Meinert spielte am Freitagabend (Ortszeit) in Edmonton 5:5 (2:1) gegen China. Die zehn Treffer im Commonwealth-Stadion bedeuten die Einstellung des Trefferrekords bei einer U20-Frauen-WM. Deutschland hatte 2006 in Russland sein Vorrundenspiel gegen Mexiko 9:1 gewonnen.

Tobias Meyer siegt beim Springturnier in Verden

Verden (dpa) - Springreiter Tobias Meyer hat beim internationalen Zwei-Sterne-Turnier in Verden die wichtigste Prüfung am Samstag gewonnen. Meyer und Quidam's Queen blieben in der Siegerrunde als schnellstes Paar fehlerfrei in 39,27 Sekunden, gefolgt von der Amerikanerin Sarah Segal und Ubris (39,90). Dritter wurde Mannschafts-Weltmeister Carsten-Otto Nagel mit seinem Nachwuchspferd Ultima (40,14). Die Siegerrunde hatten zwölf Reiter erreicht. Die mit 24 000 Euro dotierte Prüfung war auch Qualifikation für den Großen Preis am Sonntag.

PGA Championship: Kaymer und Woods verpassen Cut

Louisville (dpa) - Martin Kaymer hat bei der PGA Championship der Golfer den Cut um einen Schlag verpasst. Durch eine 74er Runde auf dem Par 71-Kurs des Valhalla Golf Clubs in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky hatte der Rheinländer am Freitag (Ortszeit) ein Gesamtergebnis von 144 Schlägen. Neben Kaymer war das Turnier auch für Tiger Woods vorzeitig beendet. Der US-Amerikaner kam mit 148 Schlägen (74+74) ins Clubhaus. In Führung liegt der Weltranglistenerste Rory McIlroy aus Nordirland mit 133 (66+67) Schlägen.

Brendel gewinnt bei Kanu-WM auch über 5000 Meter

Moskau (dpa) - Wenige Stunden nach seinem 1000-Meter-Titel hat Sebastian Brendel bei den Kanu-Weltmeisterschaften auch Gold über die nicht-olympischen 5000 Meter gewonnen. Der Potsdamer setzte sich am Samstag in Moskau im Canadier-Einer auf der Langstrecke vor dem Ungarn Attila Vajda und dem Russen Pawel Petrow durch. Für die dritte Medaille des Deutschen Kanu-Verbandes sorgten bei den Titelkämpfen in Russlands Hauptstadt Moskau Max Hoff auf der nicht-olympischen Langstrecke. Der Essener musste sich im Kajak-Einer über 5000 Meter am Samstag nur dem Australier Kenny Wallace geschlagen geben.