Hebron (AFP) Ein junger Palästinenser ist im Westjordanland seinen Verletzungen erlegen, nachdem er bei Protesten von israelischen Soldaten angeschossen worden war. Wie palästinensische Rettungskräfte sagten, starb der 22-Jährige am Samstagmorgen (Ortszeit) im Al-Misan-Krankenhaus in Hebron im Süden des Westjordanlandes. Er war am Vortag verletzt worden, als er an Protesten gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen teilnahm.

