Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Samstag offiziell den Startschuss für ein Gemeinschaftsprojekt des US-Energiekonzerns ExxonMobil und des russischen Staatskonzern Rosneft in der Arktis gegeben. Dabei lobte der Staatschef, der sich per Videokonferenz aus dem südrussischen Sotschi zuschalten ließ, demonstrativ die Zusammenarbeit beider Firmen. "Wir sind bereit, unsere Kooperation mit unseren Partnern auszubauen", sagte der Kreml-Chef.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.