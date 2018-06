Köln (SID) - Absteiger gegen Aufsteiger heißt es am zweiten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Eintracht Braunschweig empfängt den Liganeuling 1. FC Heidenheim und steht nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf bereits unter Druck - die Gäste aus Baden-Württemberg können dagegen befreit aufspielen. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Zeitgleich kommt es zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem VfL Bochum.

Bei der Sprint-WM der Kanuten in Russlands Hauptstadt Moskau wollen die DKV-Athleten in den olympischen Klassen kräftig abräumen. Der in dieser Saison noch ungeschlagene Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel gilt über die 1000 m ebenso als Goldfavorit wie die Titelverteidiger Max Rendschmidt und Marcus Groß im Kajak-Zweier. Der Olympia-Dritte Max Hoff will als Titelverteidiger im K1 über den Kilometer ebenfalls im Kampf um Gold eingreifen. Zudem hofft der Kajak-Vierer der Frauen auf einen Podestplatz.