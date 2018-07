Bregenz (dpa) – Tödlicher Unfall in den österreichischen Alpen: Als ein Gesteinsbrocken seine Sicherheitsleine durchtrennt, gibt es für einen deutschen Bergsteiger an der Roggalspitze in Vorarlberg keine Hoffnung mehr. Der 65-Jährige aus dem Raum Stuttgart fiel 100 Meter in die Tiefe. Ein Kletterkamerad des Mannes blieb unverletzt.

