Berlin (AFP) Die organisierte Ärzteschaft lehnt eine von Bundestagsvizepräsident Peter Hintze (CDU) und der stellvertretenden SPD-Fraktionschefin Carola Reimann zur Debatte gestellte Möglichkeit zur Mithilfe von Ärzten für Sterbenskranke, aus dem Leben zu scheiden, ab. Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, sagte dem Magazin "Focus", "wer Ärzte an 'qualitätsgesicherten', 'klinisch sauberen' Suiziden beteiligen will, verwischt die Grenzen zur Tötung auf Verlangen und zur Euthanasie. Beides ist nach deutschem Recht verboten. Und das sollte auch so bleiben."

