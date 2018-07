München (AFP) Er wähnte sich in einem Krieg auf der Autobahn: Weit mehr als 700 Schüsse soll ein 58 Jahre alter Kraftfahrer in seinem jahrelangen Feldzug auf Lastwagen und Autos abgegeben haben. Wohl nur durch Zufall kam niemand zu Tode. In diesem nach Einschätzung des Bundeskriminalamts (BKA) einzigartigen Fall der deutschen Kriminalgeschichte beginnt am Montag vor dem Landgericht Würzburg der Prozess.

