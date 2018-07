Berlin (AFP) Aus Berlin zurück zur Mutter in die bayerische Provinz - für Ilse Aigner bedeutet dies keinen Rückschritt: "Ich bin ein Landei", sagte die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin und jetzige bayerische Wirtschaftsministerin der "Welt am Sonntag" zu den Gründen, weshalb sie bei ihrer Rückkehr in die Landespolitik vor einem Jahr zu ihrer Mutter in Feldkirchen-Westerham gezogen ist."Es ist so schön hier. Die Berge, die Seen, ich hab den Wald hinter dem Haus. Dazu die Menschen. Ich weiß nicht, warum ich das verlassen sollte", ergänzte Aigner.

