Leipzig (AFP) Berlin will seine Hilfe zum zivilen Aufbau im Gazastreifen so schnell wie möglich fortsetzen. Aber Deutschland werde sich nur noch ein Mal an dem Wiederaufbau beteiligen, sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" (Montagsausgabe). "Dies muss nun das letzte Mal sein, dass die internationale Gemeinschaft den Gazastreifen wieder aufbaut", sagte der CSU-Politiker.

