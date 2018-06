Eden Prairie (SID) - Bei einer Schießerei in einem Nachtklub in Eden Prairie, einem Vorort von Minneapolis, ist Football-Profi Linval Joseph von einem Querschläger in der Wade getroffen worden. Der 25 Jahre alte Defensive Tackle des NFL-Klubs Minnesota Vikings konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung allerdings wieder verlassen. Zwei andere Gäste der Bar hatten weniger Glück, sie erlitten bei der Schießerei lebensgefährliche Verletzungen.