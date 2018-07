Erbil (AFP) Frankreichs Außenminister Laurent Fabius hat ein militärisches Eingreifen seines Landes in den Konflikt mit der Dschihadisten-Gruppierung Islamischer Staat (IS) im Nordirak vorerst ausgeschlossen. "Die Amerikaner sind sinnvoll eingeschritten und haben richtigerweise klargestellt, dass sie keine Bodentruppen schicken wollen", sagte Fabius am Sonntag bei einer Visite in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Irak. Dort war er zuvor mit dem Kurdenpräsidenten Massud Barsani zusammengekommen und beaufsichtigte französische Hilfslieferungen an Flüchtlinge.

