Manchester (SID) - Der nicht für die Fußball-WM in Brasilien berücksichtigte Samir Nasri (27) hat am Sonntag seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft erklärt. In einem Interview mit der englischen Zeitung The Guardian sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City: "Bei der EM 2016 bin ich zwar erst 29 Jahre alt, aber die Nationalmannschaft macht mich nicht glücklich. Es ist besser, jetzt aufzuhören."

Frankreichs Trainer Didier Dechamps hatte Nasri für die Endrunde in Brasilien überraschend nicht nominiert, daraufhin hatte Nasris Lebensgefährtin Anara Atanes den Coach der Equipe Tricolore per Twitter attackiert. "Frankreich und fuck Deschamps. Was für ein beschissener Trainer", hatte sie geschrieben.

Nasri betonte, sein Rücktritt habe nichts mit der Personalie Dechamps zu tun. "Es ist nicht nur er, es ist einfach alles. Ich will nicht mehr dort hin gehen, ich bin dort einfach nicht glücklich."

Der in Marseille geborene Nasri hatte im März 2007 sein Debüt für Frankreich gegeben und stand in 41 Spielen (5 Tore) auf dem Platz. Er stand im Kader bei den Europameisterschaften 2008 und 2012, bei Frankreichs WM-Debakel 2010, als der amtierende Vizeweltmeister ohne Punkt ausschied, war Nasri nicht dabei.